Les Sociétés Civiles Immobilières en Ariège

La copropriété

Les S.C.I. offrent un type de structure souple destiné à la gestion d'un ou plusieurs biens immobiliers. Elles offrent des avantages pour la gestion des biens indivis et la protection du conjoint survivant. Elles peuvent constituer le cadre adapté pour la vente de maisons 5 à 7 pièces Ariège ou à un achat à plusieurs pour les couples non mariés et en vue d'une occupation en temps partagé.Il s'agit de tout immeuble dans lesquels au moins deux appartements appartiennent à des propriétaires différents. La copropriété est régie par un règlement de copropriété, lui-même régi par la loi du 10 juillet 1965.Le règlement stipule les droits et les devoirs des copropriétaires et contient les plans et désignations des parties communes et des parties privatives, les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent les utiliser et la répartition des charges.Le syndic assure la gestion quotidienne de la copropriété sous le contrôle de l'assemblée générale des copropriétaires qui le nomme.Les décisions concernant la copropriété sont prises par une assemblée générale.Le conseil syndical, formé de copropriétaires élus lors de l'assemblée général, assiste et contrôle le syndic dans sa gestion.Le règlement de copropriété fixe la répartition entre les parties communes et les parties privatives.L'agent immo touche entre 4 et 10% du total du bien immobilier en Ariège