LA SOLUTION POUR ENTRETENIR VOS TOMETTES EN RENOVATION DE SOLS

Produits Tomettes de nettoyage et rénovation :

Vous adorez votre sol en tommettes mais vous craignez pour son entretien d'utiliser des produits agressifs ? Faites confiance à des spécialistes de la rénovation à Rivesaltes, St Esteve et Fenouilledes et découvrez la gamme d'Algimouss.Leader sur le marché du bâtiment pour les produits de nettoyage, traitement et protection des matériaux, Algimouss enrichit son offre d’une nouvelle solution professionnelle dédiée aux terres cuites. Soucieux d’apporter des solutions optimales et sur mesure à tous les matériaux, Algimouss développe sans cesse des produits spécifiques aux hautes performances et non corrosifs, toujours solutionnés en phase aqueuse afin de respecter l’homme et son environnement – au même titre que les matériaux. Adaptée à toutes les tomettes neuves ou anciennes, terres cuites naturelles ou cirées, pierres et dallages en intérieur, la nouvelle gamme Tomettes regroupe 5 produits, constituant une offre complète au service des professionnels.Reconstituée ou ancienne, naturelle ou cirée, la terre cuite se pare depuis toujours d’une aura de charme intemporel, que l’on redécouvre de plus en plus à l’heure actuelle, que ce soit lors de rénovations de maisons anciennes ou encore en aménagement de constructions neuves. Cependant la tomette est souvent reconnue pour les difficultés rencontrées pour son usage quotidien et son entretien.Spécialement conçue pour les tomettes en terre cuite, la nouvelle gamme Tomettes d’Algimouss garantit une action immédiate, formant une barrière efficiente contre la porosité inhérente de la terre cuite, l’usure, les taches de toutes sortes et tous les types d’agressions quotidiennes.-Alginet Tomettes (nettoyant régulier neutre à base de tensio-actifs)-Algidecap Tomettes (décapant cire) assurent une action rapide pour décrasser efficacement les sols terre cuite.Produits Tomettes de protection:-Algifob + Tomettes (imperméabilisant invisible)-Algifob + Tomettes Finition Luisance et Algifob + Tomettes Finition Satinée (cires de protection très hautes performances) tous en phase aqueuse et garantissant une application facile, se déclinent en 3 versions pour couvrir toutes les configurations rencontrées par les professionnels.