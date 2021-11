Inspection générale des descentes de toit

Refaire les descentes de toit

La toiture comporte les descentes de toit, gouttières et chéneaux, qui ont une fonction essentielle : acheminer l'eau de pluie qui s'écoule de la toiture vers l'évacuation prévue à cet usage.Seules certaines architectures locales, associant débord de toiture et tuiles canal, peuvent se passer de descentes de toit, en terme de rénovation de toiture . Elles comportent d'ailleurs souvent des génoises qui sont des rangées de tuiles canal disposées horizontalement en avant-toit en haut du mur et qui donnent une finition très méditerranéenne.La première étape d'une rénovation de ces équipements consiste à s'assurer que l'eau s'écoule correctement. Toute obstruction dans les descentes ou tout défaut d'étanchéité peut entraîner des désordres : ruissellement sur la façade provoquant une dégradation du revêtement et des infiltrations, stagnation de l'eau... Il faut donc éliminer régulièrement, dans les parties horizontales, les feuilles mortes, brindilles et mousses qui peuvent y stagner. On vérifiera également que les gouttières et chéneaux présentent une pente minimum (0,5%) en direction des points d'écoulement. De même, dans les descentes verticales, aucun obstacle ne doit gêner la course de l'eau. Les parties dégradées devront être remplacées.Si les descentes de toit sont trop abîmées, il faudra revoir l'ensemble du système. Les produits les plus courants et les moins chers sont ceux en PVC, ou aussi en alu laqué. Ils s'intègrent aisément sur une façade moderne, mais manquent de cachet pour les façades anciennes. Sur ces dernières, des produits en zinc ou en cuivre auront bien plus de valeur esthétique. Attention toutefois aux vols de métaux, de plus en plus nombreux à l'heure où les cours mondiaux flambent !Il faudra en tous les cas veiller à la qualité des joints de dilatation, qui assurent la liaison entre les différents éléments et préviennent le risque de fuites. La pose d'une grille à l'entrée de la descente, qu'on appelle une crapaudine ou crépine, évitera aux éléments solides d'obstruer le conduit.