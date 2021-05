Le Marché de l'immobilier en France : de Paris à Perpignan

A l’inverse les parisiens, eux, recherchent la superbe affaire « tout confort » au prix le plus bas du marché. Quant aux Creusois, ils préfèrent les maisons adaptées à la modernité dans les bourgs à des prix normaux.

L’endettement des ménages en France est passé de 49% en 1995 à 64% en 2005, favorisé par les taux d’emprunts bas sur une plus longue période. Le poids des remboursements est plus difficile à supporter que par le passé en dépit des taux d’intérêt toujours très bas. Depuis quelques mois, un ralentissement de l’accession à la propriété se fait sentir dans certains quartiers des grandes villes et en générale.On constate une France à deux vitesses. La famille moyenne et les jeunes ont du mal à accéder à la propriété tandis que les français aisés et les investisseurs étrangers, continuent d’acheter, sans trop se préoccuper des prix.Les Britanniques réalisent à eux seuls presque 40 % des acquisitions étrangères sur notre sol. Les Britanniques s’installent partout en France et tissent leur toile de la côte d’Azur à Paris et dans le Sud-ouest de la France où l’escalade des prix se maintient pour de belles propriétés.1 étranger sur 3 achète dans la Creuse depuis plus de 10 ans. Ils sont à la recherche de maisons anciennes et typiques à rénover avec poutres apparentes à l’intérieur et cheminées en pierre, même si celle-ci se trouvent à quelques kilomètres du centre ville. Idem dans les Pyrénées Orientales où les acheteurs se positionnent sur des annonces du style « vente appartement vue mer perpignan » ...Plus de 6000 Britanniques se sont installés en Dordogne qu’ils surnomment « Dordogneshire ». Le petit aéroport de Bergerac assure des liaisons vers l’Angleterre ; Nottingham, Liverpool, Londres, plusieurs fois par semaine. Paradoxalement, la ligne Paris-Bergerac a été supprimée.Ce sont eux avec les Hollandais, les Belges et les Allemands qui font revivre les villages, maintiennent le patrimoine, animent la vie associative et sauvegardent les petits artisans locaux. Les marchés hebdomadaires deviennent un endroit cosmopolite où les échangent verbaux se mélangent en français et en anglais.