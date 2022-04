Les entrepreneurs locaux, comme les artisans rénovation salle de bain du 66 qui nous aident, ont une réputation à maintenir, alors cherchez-en un qui a de l'expérience et des références pour le travail particulier, comme la remise à neuf d'un plancher de bois, la réparation d'une maçonnerie ou l'installation d'une salle de bains.

Interrogez les entrepreneurs et obtenez d'abord des références. La plupart des entrepreneurs offrent des devis gratuits. Demandez une estimation des coûts et convenez des échéances du projet avant de signer le contrat.

Liste des matériaux pour rénovations

Établissez un plan pour chaque projet avant d'acheter les matériaux. Estimez le coût autant que possible avant de faire le travail afin de fixer des attentes et, en fin de compte, de gagner du temps et de minimiser les coûts. Les coûts des travaux de rénovation peuvent varier considérablement. Les magasins à grande surface peuvent offrir des réductions de coûts ainsi qu'une gamme de produits étourdissante. Les petites entreprises indépendantes peuvent offrir un meilleur service à la clientèle, une livraison gratuite et des prix compétitifs.

Vivre au milieu d'un projet de rénovation demande du courage. Qu'il s'agisse de laver la vaisselle dans une bassine ou une baignoire pendant que l'évier de la cuisine est remplacé, ou de faire face à la poussière et aux vapeurs de laque lors de la remise à neuf d'un plancher en bois dur, les projets de remodelage et de rénovation achevés sont leur propre récompense. Les propriétaires habiles peuvent économiser du temps et de l'argent en menant eux-mêmes à bien des projets de rénovation et d'amélioration de l'habitat, tout en apportant des améliorations précieuses à leur maison.



Divisez le projet en parties gérables et fixez une date d'achèvement. Par exemple, vous pouvez peindre une salle à manger moyenne en une journée ou en un week-end, selon la durée et l'intensité de votre travail.

L'installation de la charpente et de la roche en feuilles pour cloisonner une grande pièce et créer deux pièces plus petites demande plus de temps, de compétences et d'argent.

Certains projets de rénovation de la maison nécessitent des compétences en construction au-delà des bases. Par exemple, pour refaire des planchers en bois dur, il faut utiliser des ponceuses à plancher, des respirateurs et des protections auditives. Les ponceuses de sol sont lourdes et il faut changer fréquemment les patins de ponçage. Les ponceuses commerciales peuvent ronger les planchers si elles restent trop longtemps au même endroit. Assurez-vous que vos compétences sont à la hauteur de la tâche et sachez quand faire appel à un professionnel réputé.Les projets de systèmes tels que l'électricité, la plomberie, le chauffage, l'eau et les égouts et la toiture sont des projets de rénovation majeurs. Ne vous y attaquez que si vous avez l'expérience ou le désir d'apprendre.