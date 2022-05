Plomberie rénovation Perpignan : un métier pas comme tous les autres

Plomberie : la prévention plutôt que la réparation

WC bouché, fuite dans un tuyau, apparition de calcaire... Tels sont les symptômes d’une plomberie mal entretenue. Afin d’éviter tous ces problèmes, suivez les conseils d'un bon Plombier de Perpignan.La mise en place de mesures préventives suffit souvent à éviter l’apparition de dégâts coûteux au niveau de votre plomberie. De plus, ces astuces vous permettront de réagir rapidement en cas d’urgence.Lors de votre aménagement dans une maison ou un appartement, vous devrez trouver la vanne d’arrêt d’eau principal de la maison. Elle est généralement située à côté du compteur d’eau. Cette vanne vous permettra de couper l’approvisionnement en eau en cas d’urgence. Si vous vous absentez pour une période de plusieurs jours, pensez à couper l’arrivée d’eau. Cela vous protégera d’un désastre en cas de fuite majeur.Une fuite non traitée peut entraîner une surconsommation d’eau de 20 %. C’est pourquoi il faut contrôler régulièrement les vannes et les robinets pour vérifier s’il n’y a pas la présence de gouttes d’eau. Si c’est le cas, faites appel à un plombier pour traiter le problème.Les canalisations des douches, des lavabos et des éviers ont tendance à s’encrasser rapidement avec les cheveux et les aliments qui s’y accumulent. C’est pourquoi il est nécessaire de vérifier l’écoulement de l’eau dans ces canalisations, et de les nettoyer voire les déboucher en cas d’obstruction. Vous pouvez utiliser des produits chimiques à base de soude pour supprimer rapidement les bouchons, mais nous vous conseillons l’usage d’un piston, qui est moins nocif pour votre santé et moins agressif pour les canalisations.Une eau dure désigne une eau dont la concentration de calcaire est particulièrement forte. Si vous vivez dans une zone où l’eau est dure, vous avez certainement dû constater la formation de calcaire autour des robinets et des pommeaux de douche, ou encore dans le réservoir de votre cafetière.Pour lutter contre la progression du tartre, vous pouvez utiliser un décapant anticalcaire adapté. Vous pouvez également placer des filtres antitartre au niveau des robinets. Enfin, le vinaigre est également très réputé pour son efficacité contre le calcaire.L’entretien annuel du chauffe-eau est obligatoire. La révision est réalisée par un spécialiste (technicien indépendant ou intervenant pour le compte du constructeur de votre matériel). Le technicien vérifiera les points essentiels, à savoir la sécurité, l’usure et l’efficacité du matériel. Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre fiche sur l’entretien des chaudières.