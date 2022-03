Piscine naturelle ou écologique

Un bassin 100% écologique

Règles de base de construction

Encore peu répandue en France, la piscine naturelle ou écologique existe depuis une vingtaine années en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en BelgiqueLe concept de piscine naturelle est très différent de celui de la piscine traditionnelle. Contrairement à cette dernière grande consommatrice d’eau et de chlore, la piscine naturelle n’a recours à aucun traitement chimique. Les végétaux et les minéraux, par le principe du lagunage, assurent l’épuration biologique, physique et bactériologique de l’eau, un traitement écologique piscine Dans un bassin naturel, l’eau est toujours en mouvement. Elle ne gèle pas et ne nécessite aucune vidange. Fonctionnant en circuit fermé, son recyclage est permanent. L’évaporation est compensée par les eaux de pluie selon les régions.Ainsi la piscine naturelle s’intègre parfaitement dans l’environnement et mérite bien son nom de piscine écologique. Elle se compose de 2 ou 3 bassins différents. Le premier est réservé à la baignade, le, ou les autres, permettent la filtration et la régénération de l’eau par les plantes et les minéraux. Un système de pompe permet la circulation de l'eau entre la zone de filtration et celle de la baignade. Le système d'alimentation électrique de la pompe et des divers éclairages peuvent être assurés par des panneaux photovoltaïques.La construction d’une piscine naturelle réclame de l’espace. La surface minimale requise est de 50m², l’idéal étant 100m². Plus la surface est importante et plus l’équilibre biologique est respecté. 30 à 40% de la surface totale est utilisée par le bassin de natation, le reste sert de zone de filtration et de régénération (biotop). Les berges ne doivent pas excéder une pente de plus de 33%.La piscine naturelle n’est pas soumise au permis de construire. En effet, les bassins ne nécessitent aucune fondation. De même, elle n’engendre aucune incidence sur la taxe foncière.