Rénovation : Perpignan gagne en solaire

Ces tuiles commenceront à fournir de l’électricité en 2010

C’est sur le toit des entrepôts de la société de Saint-Charles (importateur de fruits et légumes) à Perpignan que 68.000 m2 de panneaux photovoltaïques seront placés. L’endroit a été choisi grâce à son fort ensoleillement et son grand espace par une entreprise de rénovation du 66 Le chantier commencera au mois de mai. C’est un énorme projet puisqu’il s’agira d’un des plus grands toits solaires du monde !Au total ce sont plus de 95 000 tuiles solaires qui seront utilisées. La centrale solaire pourra ainsi satisfaire 10% des demandes en électricité de Perpignan.Une bonne nouvelle pour cette grande ville. Cependant on est encore loin de certains pays comme l’Allemagne qui utilise énormément le solaire depuis de nombreuses années.Alors, quelle sera la prochaine ville française à suivre cet exemple de rénovation solaire ?