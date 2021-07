Il existe de nombreuses activités à pratiquer en famille avec les enfants dans les Pyrénées orientales , si vous êtes en vacances du côté de Perpignan. La région de Perpignan cumule mer, plaine et montagne, de quoi ravir les enfants en recherche d'activités de jeux et loisirs. Voici quelques unes de ces activités à réserver toute l'année dans les Pyrénées orientales :

Activités à faire en Famille dans le 66

Monter à cheval

Jouer dans le sable et surfer

Faire une chasse au trésor

Faire du CAMPING

Inscrivez-vous à une leçon ou à une randonnée pour découvrir une toute nouvelle façon d'explorer le plein air. Votre enfant pourrait bien devenir accro à un nouveau sport unique en son genre : les cours d'équitation à Perpignan .Allez sur la plage, sur un lac ou - si vous avez de la chance - sur l'océan pour profiter de nombreuses possibilités de jeux en plein air. Pagayer, patauger, nager, jouer au ballon, faire des châteaux de sable. Les possibilités sont aussi infinies que l'eau elle-même.Ajoutez une chasse au trésor high-tech à vos aventures en plein air en recherchant une géocache. À l'aide d'un appareil GPS portatif, naviguez jusqu'à une cache cachée dans votre région (trouvez-les sur geocaching.com). Prenez un prix et laissez un des vôtres. Ou essayez la boîte aux lettres, qui est similaire mais ne nécessite pas d'appareil GPS.Dans le 66 la nature offre un excellent moyen de se débrancher et de passer un peu plus de temps en famille sans aucune distraction. Quelle meilleure façon d'en profiter que de camper avec vos enfants ? Bien que le camping avec des enfants puisse sembler intimidant au début, un voyage bien planifié peut déboucher sur un week-end rempli de plaisir. Les pyrénées orientales comptent de nombreux camping en bord de mer (Camping Les Dunes à Torreilles, le Camping Mar Estang à Canet,) ou à la montagne . (Camping Huttopia Font-Romeu, Camping de la vallee à St jean Plats de Corts) . N'oubliez pas vos indispensables pour le camping !