Coiffure de mariage à faire soi-même

Matériel pour faire une coiffure de cérémonie :

Mes petits conseils pour votre coiffure de mariage :

Ici le chignon classique des mariées :

Que vous soyez la mariée, sa mère, sa demoiselle d’honneur ou une invité à la noce, voici des coiffures à faire soi même avec tutoriel d'un organisateur de mariage à Montpellier Parce que toutes les mariées ne font pas appel à un coiffeur pour le grand jour, je vous propose ici des idées et cours en vidéo pour réaliser vous même une coiffure digne d’un mariage. Évidemment, il n’est pas défendu d’utiliser ses précieux conseils pour les invités du dit mariage, ou encore une tout autre cérémonie.- le fer à lisser,- le fer à friser,- le boudin à chignon ton sur ton,- les bigoudis chauffants,- les élastiques,- les pinces à chignon,- une grand miroir et un petit à main,- une bonne laque type Elnett , qui n’a pas pris une ride depuis le temps !- des headbands, bijoux de cheveux et autres fanfreluches !- Faîtes moultes essais coiffure avant le jour J.- Prévoyez de faire votre couleur si nécessaire une semaine avant le mariage.- Et si vous n’y arrivez pas seule, appelez votre bonne copine qui voudra bien s’y coller et vous aime assez pour supporter votre ton autoritaire sous couvert de « oui mais LE jour le plus important de ma vie quand même! »Ici une vidéo tutoriel de chignon de mariage à faire soi même.Voici un chignon de mariage très actuel pour un look chignon un peu flou, pas trop guindé ! Carrément dans la tendance du moment. Il ne manque à cette vidéo que la séance de laquage intense pour finir(je parle en temps que femme aux cheveux raides et fins qui ne veulent jamais faire ce qu’on leur demande). On peut évidemment l’accessoiriser à sa guise.Merci à Emiily Coiffure que vous pouvez retrouver sur Facebook ou Youtube, avec d’autres tuto chignons de fête.Le chignon classique n’étant pas la seule coiffure de mariage, je vous propose des coiffures de cérémonie dans l’air du temps, toujours avec tuto :Ici une coiffure de mariage version cascade :Enfin, une version rétro ou hippie chic avec une série de coiffures avec un headband, tuto réalisé par la très célèbre Big Beauty, icône de la mode des temps modernes !