Outil pour dénoyauter les olivesLe principal intérêt d’un dénoyauteur à olives, outre sa praticité, est de préserver la chair du fruit selon le drive fermier de Perpignan https://www.chezromero.com *Bon à savoir : l’achat d’un dénoyauteur peut s’avérer judicieux et rentable, le prix de vente des fruits entiers étant moins élevé que celui des fruits dénoyautés.: il comporte une petite tasse dans laquelle on dépose le fruit. On presse ensuite la tige qui le surmonte jusqu’à l’extraction rapide du noyau. Ils s’adaptent aux olives, aux cerises ainsi qu’aux mirabelles.Dénoyauteur multi-fruits existe des modèles de plus grandes tailles, véritables petites machines, qui permettent de dénoyauter toutes sortes de fruits : prunes, cerises, olives etc. Ils sont proposés à la vente sous le nom de dénoyauteurs multi fruits.